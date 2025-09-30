Общество

В Сердобской больнице начали использовать 45 новых аппаратов

В Сердобскую центральную районную больницу поступило 45 единиц нового медицинского оборудования. Его установили в отделении реабилитации и уже начали использовать, сообщили в региональном минздраве.

На устройства потратили более 20,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Одной из новинок стал многофункциональный аппарат российского производства для электротерапии «Элэскулап-2 МедТеКо» стоимостью 380 000 рублей.

По словам старшей медсестры отделения больницы Оксаны Ялуниной, с его помощью можно лечить различные заболевания, например травмы и болезни нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

«Применение аппарата способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, улучшению функционального состояния вегетативной нервной системы, оказывает болеутоляющее действие», - сообщили в министерстве.

Ранее новое оборудование получила Земетчинская районная больница. Его разместили в клинико-диагностической лаборатории в отремонтированном инфекционном корпусе.

Источник — фото областного минздрава
