В Пензе врачи спасли пациента с аневризмой брюшной аорты

22.09.2025 | 12:37

В Пензе врачи регионального сосудистого центра больницы имени Г. А. Захарьина провели высокотехнологичное оперативное медицинское вмешательство. Они выполнили 68-летнему пациенту протезирование участка брюшной аорты.

Мужчина попал в больницу после диспансеризации, во время которой у него заподозрили аневризму. При тщательном обследовании медики выявили поражение устья левой почечной артерии и сосудистой стенки аорты, что могло привести к внутреннему кровотечению и смерти.

Специалисты приняли решение провести эндоваскулярное протезирование с установкой в зоне аневризмы стент-графта (металлической сетки, покрытой изнутри полимерной тканью). Такая конструкция создает каркас внутри сосуда и предотвращает риск разрыва, объяснили в региональном минздраве.

Операция длилась на протяжении 3 часов и прошла успешно.

«Эндоваскулярное протезирование предотвращает преждевременную смерть и помогает вернуться к полноценной жизни пациентам с диагнозом «аневризма аорты», - отметили в министерстве.