Кардиолог назвала 7 правил для тех, кто хочет здоровое сердце

Главный внештатный кардиолог Пензенской области Елена Володина перечислила 7 правил, соблюдая которые можно сохранить крепкое и здоровое сердце на долгие годы.

Первое - нужно отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя. «Помните, что чуть ли не половина всех болезней сердца так или иначе спровоцированы никотином и алкоголем», - предупредила врач.

Второе - важно питаться правильно и разнообразно. «Строгие диеты истощают организм. Для профилактики заболеваний питайтесь правильно, основывая рацион на нежирных молочных и мясных продуктах, кашах, овощах и фруктах. Сократите количество блюд из картофеля, белого риса, муки, чтобы поддерживать оптимальный уровень сахара», - рекомендовала Елена Володина.

Третье правило - контроль веса, поскольку ожирение любой степени в разы увеличивает риск сердечных патологий. «Оно сопровождается развитием атеросклероза, закупоркой коронарных артерий. Наибольшую опасность представляет абдоминальный жир, накапливающийся вокруг внутренних органов», - пояснила кардиолог.

Четвертое правило - нужно больше двигаться. При занятиях спортом укрепляются стенки перикарда (двустенной сумки, окружающей сердце и его крупные сосуды), желудочки работают слаженно. «Очень полезны плавание, бег, езда на велосипеде. Знайте, что даже 10-минутная утренняя зарядка, выполняемая каждый день, оказывает неоценимое позитивное воздействие на ваше сердце», - заявила Елена Володина.

Пятое правило - контроль артериального давления. Если наблюдается его стабильное повышение или частые перепады, нужно идти к врачу.

Шестое правило - важно регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию. «Это поможет выявить болезни сердца в самом зародыше», - сообщили в областном минздраве.

Седьмое правило - максимальное противодействие стрессам. «Умение успокоиться, не таить обиду, не накапливать злобу, отстраниться от проблем и в буквальном смысле «не принимать все близко к сердцу» укрепит здоровье и продлит вашу жизнь», - подытожила кардиолог.

