Пензенским врачам выплатили более 678 тыс. рублей за выявление рака

24.09.2025 | 19:03

За 8 месяцев 2025 года пензенские врачи получили 678 тыс. рублей за раннее выявление онкологии. Они находили у людей рак во время профилактических мероприятий.

Стимулирующие выплаты положены тем, кто в процессе диспансеризации или профосмотра заподозрил у пациента наличие злокачественных новообразований, направил человека к специалисту или назначил допообследования, где диагноз подтвердился.

За январь–август деньги для врачей были перечислены в 22 медицинские организации региона, сообщили в территориальном фонде ОМС.

Ранее сообщалось, что Пензенской области планируют выделить из федерального бюджета средства на борьбу с онкозаболеваниями. В 2027-м в регион намечено направить 70 млн 620 тыс. рублей.

В 2024-м в регионе умерло от рака более 2 700 человек. Всего было выявлено 7 023 случая онкологии. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Лунинском, Малосердобинском, Тамалинском, Мокшанском, Каменском, Иссинском, Пензенском районах.

Кроме того, в прошлом году медики зарегистрировали 1 201 новый случай рака кожи, 824 - молочной железы, 615 - легких, 568 - предстательной железы, 495 - ободочной кишки, 365 - желудка. В целом на них пришлось 57,9% всех онкологических диагнозов.