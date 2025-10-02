Губернатор потребовал ежедневные сводки по паспортам готовности к зиме

02.10.2025 | 20:32

Губернатор Олег Мельниченко поручил ежедневно предоставлять ему сводку о подготовке паспортов готовности населенных пунктов к зиме.

«Чтобы утром я приезжал на работу, а на столе у меня уже была информация о том, как где эта работа движется, чтобы потом не пришлось спешно решать какие-то внезапно возникшие вопросы», - заявил глава региона на заседании правительства в четверг, 2 октября.

До 1 ноября паспорта готовности должны получить все теплоснабжающие и теплосетевые организации региона, не позднее 20 ноября - муниципальные образования.

В этом году отопительный сезон стартовал 25 сентября. В 17 районах Пензенской области уже подано тепло во все жилые дома и учреждения.

Готовность жилого фонда, источников теплоснабжения и тепловых сетей в целом по региону составляет 99%, сетей инженерной инфраструктуры - 100%, доложил врио министра ЖКХ и ГЗН Дмитрий Герасимов. Учреждения здравоохранения, культуры и образования готовы к зиме полностью.

«Завершаем врезку газа и запуск котельной в селе Колтовское Колышлейского района - и все источники теплоснабжения также будут готовы. Осталось подтянуть готовность ЦТП», - добавил Дмитрий Герасимов.

В Пензенской области для оперативного реагирования на возможные внештатные ситуации при прохождении отопительного периода сформированы 400 аварийно-восстановительных бригад численностью более 1 850 человек, сообщили в областном правительстве. В их распоряжении - 591 единица спецтехники. Социально значимые объекты имеют автономные резервные источники электроснабжения.