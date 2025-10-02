В Пензе высадили рябины вдоль улицы 8 Марта

02.10.2025 | 20:57

В Пензе продолжают сажать деревья, чтобы вернуть городу звание самого зеленого в России. В четверг, 2 октября, на улице 8 Марта появились 20 рябин.

Участие в экологической акции приняли сотрудники «Пензавтодора» и волонтеры.

Ранее сообщалось, что после вырубки большого количества погубленных златкой растений за осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

Так, 30 сентября на улице Куйбышева, 47 (неподалеку от музея народного творчества), появились 40 лип, а у мемориального комплекса «Энергетика» (около ТЭЦ) - 10 рябин.

25 сентября возле «Афганских ворот» высадили 15 деревьев (13 лип и 2 ели), с 20-го по 22-е число на улицах Калинина, Антонова и проспекте Победы - 75 (ели, рябины, можжевельник, спиреи и липы).

13 сентября в районе набережной Суры пензенцы увидели молодые ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны.

4 сентября сквер имени Дениса Давыдова украсили ели, дуб, калина, черноплодная рябина и др.