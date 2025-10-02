Сетевое издание|18+|Четверг|2 окт 2025|22:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе высадили рябины вдоль улицы 8 Марта

Печать
Telegram

В Пензе продолжают сажать деревья, чтобы вернуть городу звание самого зеленого в России. В четверг, 2 октября, на улице 8 Марта появились 20 рябин.

В Пензе высадили рябины вдоль улицы 8 Марта

Участие в экологической акции приняли сотрудники «Пензавтодора» и волонтеры.

В Пензе высадили рябины вдоль улицы 8 Марта

Ранее сообщалось, что после вырубки большого количества погубленных златкой растений за осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

Так, 30 сентября на улице Куйбышева, 47 (неподалеку от музея народного творчества), появились 40 лип, а у мемориального комплекса «Энергетика» (около ТЭЦ) - 10 рябин.

25 сентября возле «Афганских ворот» высадили 15 деревьев (13 лип и 2 ели), с 20-го по 22-е число на улицах Калинина, Антонова и проспекте Победы - 75 (ели, рябины, можжевельник, спиреи и липы).

13 сентября в районе набережной Суры пензенцы увидели молодые ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны.

4 сентября сквер имени Дениса Давыдова украсили ели, дуб, калина, черноплодная рябина и др.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото «Пензавтодора»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети