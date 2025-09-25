Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|12:20
В России начали действовать новые правила медосмотра детей

С 1 сентября в России начали действовать новые правила медицинского осмотра детей. Так, малыши в возрасте 1 месяца и 1 года теперь будут проходить новое исследование - офтальмоскопию в условиях мидриаза (при расширении зрачков).

Также введена новая процедура у врача-оториноларинголога - исследование с помощью вызванной отоакустической эмиссии. Это необходимо, чтобы исключить у малышей патологию слуха, рассказали в Минздраве Пензенской области.

Детям в возрасте полутора и двух лет положен дополнительный скрининг психического здоровья для раннего обнаружения отклонений. Его проводит педиатр. Если врач выявит нарушения, то отправит на консультацию к неврологу или детскому психиатру.

Некоторым пациентам педиатр будет выдавать направление на исследование уровня холестерина в крови с помощью тест-полосок.

По новым правилам в медкарту ребенка станут вносить не только показатели веса и роста, педиатры также станут фиксировать отклонение от нормы массы тела. Это нужно для профилактики ожирения.

Сдвинулись возрастные рамки осмотра врачами-специалистами. Невролог проверит здоровье ребенка в 3 и 12 месяцев, затем в полтора года (только по показаниям), 3 года, 6-7 лет, 15, 16 и 17 лет. Травматолог-ортопед осмотрит ребенка в 3 месяца, 6, 12, 15, 16, 17 лет, хирург - в 1 и 12 месяцев, 3 года, 6, 10, 14, 15, 16 и 17 лет.

Офтальмолога требуется посетить в 1 месяц, 12 месяцев, 3 года, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17 лет, стоматолога - в 12 месяцев (ранее осматривал в 1 месяц), а с 2 лет ежегодно.

Осмотр у отоларинголога нужно пройти в 12 месяцев, 3 года, 6, 15 и 17 лет, у эндокринолога - в 6, 10, 15 и 17 лет. Детский психиатр проверит здоровье в 2 года (для групп риска), 6, 12, 14, 15, 16 и 17 лет.

Девочки в 6, 13, 14, 15, 16 и 17 лет должны будут посетить акушера-гинеколога, а мальчики в том же возрасте - уролога-андролога.

