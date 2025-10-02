С начала года в ДТП в Пензенской области погибло 5 детей

02.10.2025 | 16:37

С начала года на территории Пензенской области зарегистрировано 72 ДТП с участием детей, в которых 5 несовершеннолетних погибли и 82 получили травмы.

Чтобы сократить число аварий, сотрудники ГАИ регулярно проверяют, как водители возят маленьких пассажиров.

Во время очередного рейда инспекторы составили протоколы на 80 человек.

«Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле осуществляется с использованием автокресел, соответствующих весу и росту ребенка», - сообщила старший инспектор отдела областной Госавтоинспекции Елена Ананьева.

Пензенцев с детьми призывают воздерживаться от опасных маневров, беречь их жизнь и здоровье.