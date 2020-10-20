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Общество

В Кузнецке пациенты с COVID-19 и инсультами остались без КТ

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В Кузнецкой межрайонной больнице сломался компьютерный томограф. Это произошло в пятницу, 16 октября. Ситуацию разъяснил главный врач больницы Алексей Потапов.

«Договор на профилактику оборудования у больницы заключен с ООО «Медтехника». Специалистам кузнецкого филиала не удалось установить причину поломки, поэтому в понедельник приехали специалисты из Пензы. Если они причину поломки не установят, то придется объявлять торги по выбору подрядной организации, сначала - для проведения диагностики, а затем и для проведения ремонта. Это потребует времени», - пояснил Потапов корреспонденту газеты «Кузнецкий рабочий».

В последнее время аппарат использовали очень активно. Проводилось около сотни исследований в день. Теперь пациентам, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, вместо томографии будут делать рентгенографию легких в двух проекциях. Это предусмотрено методическими рекомендациями для больниц, в которых проведение КТ невозможно.

Информативность рентгена ниже (он не показывает поражение менее 10%).

«Однако согласно приказу минздрава, речь о госпитализации мы ведем только при поражении легких 25 и более процентов. Тяжелые больные направляются в Пензу. И там, если нужно, им сделают КТ», - подчеркнул Потапов.

Еще одной группой пациентов, нуждающихся в КТ, являются те, кто перенес инсульт. Им будут бесплатно делать МРТ в частном медицинском центре, а в часы, когда он не работает, - в Пензе.

Известно, что компьютерный томограф был установлен в Кузнецкой межрайонной больнице в 2010 году. Свой ресурс по количеству сделанных снимков он выработал. В 2016 году проводился капитальный ремонт (на замену лучевой трубки потратили 12 млн руб.). В апреле 2019-го аппарат сломался и не работал полгода.

Планируется, что в ноябре новый томограф появится в Кузнецкой межрайонной детской больнице.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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