Александр Никишин рассказал о количестве лекарств в больницах

26.10.2020 | 10:30

В пензенских больницах сформирован двухнедельный запас лекарств для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врио главы областного минздрава Александр Никишин во время оперативного совещания в понедельник, 26 октября.

«В стационарах проблем с обеспечением лекарственными препаратами нет, на данный момент времени существует двухнедельный запас. Хотелось бы, конечно, больше сформировать. Сейчас поступили дополнительные ресурсы», - рассказал Никишин.

Деньги будут переданы лечебным учреждениям, чтобы они дополнительно закупили необходимые препараты.

«Сейчас напряженная ситуация складывается по аптечным сетям. В них препараты для профилактики коронавируса отсутствуют», - констатировал врио министра.

Поставщики делают все возможное, чтобы обеспечить лекарствами амбулаторное звено и аптеки.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что в условиях дефицита препаратов важно не допустить резкого роста цен. Он напомнил, как во время первой волны с полок продуктовых магазинов сносили лимоны и имбирь, которые считались средствами для повышения иммунитета. В результате они подорожали в несколько раз.

Чтобы проконтролировать уровень цен на лекарства и их наличие, в аптеках будут проводить проверки.