Сетевое издание|18+|Понедельник|26 окт 2020|10:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Александр Никишин рассказал о количестве лекарств в больницах

Печать

В пензенских больницах сформирован двухнедельный запас лекарств для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врио главы областного минздрава Александр Никишин во время оперативного совещания в понедельник, 26 октября.

«В стационарах проблем с обеспечением лекарственными препаратами нет, на данный момент времени существует двухнедельный запас. Хотелось бы, конечно, больше сформировать. Сейчас поступили дополнительные ресурсы», - рассказал Никишин.

Деньги будут переданы лечебным учреждениям, чтобы они дополнительно закупили необходимые препараты.

«Сейчас напряженная ситуация складывается по аптечным сетям. В них препараты для профилактики коронавируса отсутствуют», - констатировал врио министра.

Поставщики делают все возможное, чтобы обеспечить лекарствами амбулаторное звено и аптеки.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что в условиях дефицита препаратов важно не допустить резкого роста цен. Он напомнил, как во время первой волны с полок продуктовых магазинов сносили лимоны и имбирь, которые считались средствами для повышения иммунитета. В результате они подорожали в несколько раз.

Чтобы проконтролировать уровень цен на лекарства и их наличие, в аптеках будут проводить проверки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте