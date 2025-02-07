Врач: Последствием COVID-19 может стать выпадение волос

07.02.2025 | 08:55

У пациента, перенесшего COVID-19, могут возникнуть проблемы с волосами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-генетик Маргарита Дьяконова.

По ее словам, выпадение волос после коронавирусной инфекции - самое распространенное и долгосрочное последствие. С жалобой на него к врачам обращается до 49% пациентов, перенесших болезнь.

«Период жизни волоса занимает примерно от 2 до 6 лет. COVID-19 приводит к сокращению фазы активного роста (анагена), вследствие чего преждевременно начинается фаза телогена (выпадения волос). Это очень распространенная причина телогеновой алопеции», - пояснила Маргарита Дьяконова.

По ее словам, проблема нередко связана с психоэмоциональным стрессом, вызванным страхом заразиться. Примерно через 3-4 месяца после проявления провоцирующего фактора при мытье и расчесывании становятся заметны клочья волос.

«Чаще всего выпадение прекращается само собой и волосы самостоятельно восстанавливаются в течение полугода - 9 месяцев. По мере отрастания станут заметны короткие волосы одинаковой длины по линии роста», - подытожила генетик.