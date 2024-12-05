В Пензе прекратили производство по делу о часах Белозерцева за 5,8 млн

05.12.2024 | 12:14

В среду, 4 декабря, Октябрьский районный суд Пензы прекратил производство по делу в отношении бывшего губернатора Ивана Белозерцева. Оно касалось обращения в доход государства часов стоимостью 5 836 950 рублей.

С иском о конфискации аксессуара обратился заместитель Генерального прокурора РФ. Согласно материалам дела, предмет выглядит так: это наручные часы в металлическом корпусе с черным ремешком в деревянном футляре с матерчатым белым чехлом. При нем имелись ключи от футляра, инструкция, сертификат подлинности и гарантийный талон.

Производство по делу о часах приостанавливалось до вступления в силу приговора по уголовному делу о взяточничестве, рассматривавшемуся Измайловским районным судом Москвы.

Так как при вынесении решения столичный суд определил судьбу спорных часов, конфисковав их в доход государства, необходимость в возобновлении рассмотрения этого вопроса в Пензе отпала.

«Определение в законную силу не вступило», - уточнили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Речь идет о часах фирмы Breguet, которые, по версии следствия, основатель ГК «Биотэк» Борис Шпигель преподнес Ивану Белозерцеву в качестве взятки за покровительство компании.

Сам экс-чиновник в своей апелляции отмечал, что эти часы были приобретены Шпигелем в качестве подарка на день рождения без его (Белозерцева) предварительного уведомления и согласия. Факта получения часов он ни от кого не скрывал, а узнав стоимость, принял решение их вернуть, но не смог сделать этого, так как Шпигель был в Израиле. Эти доводы были отклонены.

В итоге Ивана Белозерцева признали виновным в получении через посредника взятки в виде денег (около 20 млн рублей), имущества (часы Breguet) и незаконного оказания ему услуг (поездки с личным шофером на автомобиле Mercedes-Benz, принадлежащем «Биотэку») за общее покровительство ГК «Биотэк»; а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По первому пункту его приговорили к 11 годам лишения свободы, по второму - к 2 годам 6 месяцам. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления сроком на 10 лет.