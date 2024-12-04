В Пензенской области растет заболеваемость коронавирусом

04.12.2024 | 08:13

В Пензенской области за неделю с 25 ноября по 1 декабря от коронавируса скончались 5 человек. Это один из худших показателей по России.

В лидерах по недельной смертности от COVID - Москва и Санкт-Петербург (11 человек). На втором месте Свердловская область (7), на третьем - Удмуртская Республика (6), на четвертом - Пензенская область.

В большинстве регионов РФ за неделю не зарегистрировали смертей от коронавируса.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что в Пензенской области продолжает расти заболеваемость этой инфекцией. Выявили 190 случаев, это на 6,74% больше, чем на предыдущей неделе. Медики госпитализировали 31 заболевшего.

В регионе по-прежнему доминируют разные подвиды штамма омикрон. В большинстве случаев (55%) врачам не удалось установить явный контакт пациента с зараженным, 33,15% пациентов подхватили инфекцию в семье или близком окружении.

За неделю зарегистрировали выздоровление 191 человека.