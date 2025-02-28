Кассационный суд рассмотрел жалобы Белозерцева и Шпигелей

28.02.2025 | 10:01

Бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, основателю ГК «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, бывшему генеральному директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову не удалось доказать, что между ними не было договоренности о ведении совместного бизнеса в целях обогащения под прикрытием гражданско-правовых отношений.

В 2024 году Октябрьский районный суд Пензы обязал их и аффилированных им юридических лиц (5 фармкомпаний) в солидарном порядке выплатить 8 млрд 158 млн рублей, полученные по госконтрактам, которые были оформлены с нарушением антикоррупционного законодательства.

Договоры на поставку лекарств и медицинских изделий для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области заключались с мая 2015-го по март 2021-го.

«В указанный период группа компаний «Биотэк» осуществляла полное обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан Пензенской области, при этом происходило искусственное удорожание лекарственных препаратов, что влекло неэффективное расходование бюджетных средств, извлечение необоснованной прибыли», - уточнили в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

Именно туда ответчики и их представители подали кассационные жалобы.

«26 февраля 2025 года Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел указанное дело и пришел к выводу, что совокупность доказательств подтверждает, что между Белозерцевым И. А. (с одной стороны) и Шпигелем Б. И., Шпигель Е. Г. и Колосковым А. А. (с другой) в устной форме достигнута договоренность о ведении совместного бизнеса», - добавили в суде.

Таким образом, сумма в размере более 8 млрд не имеет законного происхождения и подлежит обращению в доход государства. Решение Октябрьского суда оставлено без изменения.

Измайловский районный суд Москвы признал Ивана Белозерцева виновным в получении через посредника взятки в виде денег (около 20 млн рублей), имущества (наручные часы Breguet) и незаконного оказания услуг (поездки с личным шофером на автомобиле Mercedes-Benz, принадлежащем «Биотэку») за общее покровительство ГК «Биотэк», а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По первому пункту его приговорили к 11 годам лишения свободы, по второму - к 2 годам и 6 месяцам. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления сроком на 10 лет.