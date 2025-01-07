У Белозерцева конфисковали 4 слитка серебра, запонки, ружья и Nokia 3310

07.01.2025 | 10:55

Конфискация имущества бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева продолжается. Во вторник, 7 января, федеральное агентство ТАСС опубликовало подробности процесса со ссылкой на судебные документы.

Так, Октябрьский районный суд Пензы передал в доход государства 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тыс. 220 рублей. Среди них - 2 изделия марки Rolex, 1 из которых оценивается в 4,5 млн, второе - примерно в 2,5 млн рублей.

Кроме того, конфисковано 4 слитка серебра, большое количество драгоценностей, 13 люксовых шариковых и перьевых авторучек на общую сумму свыше 588 тыс. рублей, 10 пар запонок из драгоценных металлов, 6 зажимов для галстука.

Среди переданного - мобильный телефон Nokia 3310 bу Gresso Black Limited Edition в титановом корпусе с 3 переходниками общей стоимостью 155 тыс. рублей и коллекция из 6 ружей более чем на 4,5 млн.

«Это имущество было обращено в пользу РФ после того, как суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве решили, что данные вещи были приобретены Белозерцевым на доходы, полученные преступным путем. Ранее судебные приставы открыли 10 исполнительных производств в отношении Белозерцева о взыскании с него более 8,4 млрд рублей», - уточняет ТАСС.

Экс-губернатора признали виновным в получении через посредника взятки в виде денег (около 20 млн рублей), имущества (часы Breguet) и незаконном пользовании услугами (поездки с личным шофером на автомобиле Mercedes-Benz) за общее покровительство ГК «Биотэк», а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По совокупности преступлений его приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления сроком на 10 лет.

Кроме того, Октябрьский районный суд Пензы взыскал с Ивана Белозерцева, основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 8 млрд 158 млн рублей в доход государства - как незаконно полученные по госконтрактам, оформленным с нарушением антикоррупционного законодательства.