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Общество

В Пензе 37 пациентов КИМа лечатся от коронавируса

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По состоянию на четверг, 14 ноября, в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (больше известном как больница КИМ) находятся 37 пациентов с диагнозом COVID-19.

Об этом сообщается на странице лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

По данным территориального отдела Роспотребнадзора, за неделю в регионе было зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции. В большинстве их возбудителем являются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2.

Согласно статистике, 36,42% заболели из-за контактов в семье и близком окружении, 12,14% - в организациях. Более чем в половине случаев (51,44%) явный контакт не установлен - эти пациенты не знают, когда и где они заразились.

Медики призвали вернуться к ношению масок в местах массового скопления людей.

«Особенно нужно поберечься пожилым людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение, онкопатологию и другие», - предупредили в КИМе.

Также пензенцам напомнили о необходимости тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общего пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи.

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