У Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество

05.01.2025 | 11:19

У бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного за взяточничество, начали конфисковывать имущество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Долги экс-главы региона превышают 8,4 млрд рублей. По решению суда в доход государства будет обращено его имущество, в том числе деньги, украшения, наручные часы Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz (общая стоимость часов - более 9,6 млн рублей).

Ранее в Пензе прекратили производство по делу о часах Белозерцева фирмы Breguet (ценой 5,8 млн рублей), которые, по версии следствия, основатель ГК «Биотэк» Борис Шпигель преподнес Ивану Белозерцеву в качестве взятки за протекцию. Их конфисковали в доход государства.

Экс-губернатора признали виновным в получении через посредника взятки в виде денег (около 20 млн рублей), имущества (часы Breguet) и незаконном пользовании услугами (поездки с личным шофером на автомобиле Mercedes-Benz, принадлежащем «Биотэку») за общее покровительство, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По первому пункту его приговорили к 11 годам лишения свободы, по второму - к 2 годам и 6 месяцам. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления сроком на 10 лет.

Кроме того, Октябрьский районный суд Пензы взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 8 млрд 158 млн рублей в доход государства - как незаконно полученные по госконтрактам, оформленным с нарушением антикоррупционного законодательства.