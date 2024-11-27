Пензенская область оказалась среди лидеров по смертности от COVID

27.11.2024 | 07:49

В Пензенской области за неделю с 18 по 24 ноября от коронавирусной инфекции скончались 7 человек. Это один из худших показателей по России, согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф.

Больше, чем в Сурском крае, смертей от COVID-19 зарегистрировано в Санкт-Петербурге (8) и Москве (11). В остальных регионах РФ показатель существенно ниже.

Всего за неделю в Пензенской области подтвердилось 178 случаев коронавируса. Динамика заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составляет +4,12%, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Медики госпитализировали 30 заразившихся. 135 пациентов выздоровело.

В регионе доминируют различные подвиды штамма омикрон.

Пензенцы заражаются в семье или же через близкое окружение (35%), подхватывают инфекцию в организациях (12,36%). В 52,25% явный контакт с больным не удалось установить.