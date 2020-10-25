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Общество

Для зареченских школьников началась вторая учебная четверть

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В школах Заречного с понедельника, 26 октября, начнется вторая четверть. При этом ученики уйдут на каникулы с 31-го числа, прервав образовательный процесс.

Первую четверть зареченские школьники должны были завершить 24 октября. Педагоги выставили им оценки и подвели итоги.

Однако в учебный процесс вмешалась пандемия.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции региональный оперативный штаб считает целесообразным определить единый срок осенних каникул для всех образовательных организаций Пензенской области. Поэтому на основании рекомендаций Министерства образования Пензенской области начало осенних каникул переносится с 26 на 31 октября. И продлятся они не одну неделю, как обычно, а две недели. Школьники приступят к занятиям 16 ноября», - цитирует начальника городского департамента образования Елену Аникину портал «Город Z».

Ранее стало известно, что решение о продлении каникул принял губернатор Иван Белозерцев. По его мнению, эта мера позволит разорвать цепочку заражений, так как инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

«По счастью, дети в большинстве своем переносят болезнь достаточно легко, но болеют и учителя, заражаются родители, бабушки и дедушки. Две недели должны улучшить ситуацию», - объяснил свое решение глава региона.

В Пензенской области растет число образовательных учреждений, оказавшихся на карантине из-за COVID-19. На 23 октября были полностью закрыты 3 школы и 1 детский сад. Кроме того, распущены по домам ученики 90 классов в других образовательных заведениях и воспитанники 8 групп в детских садах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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