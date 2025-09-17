Общество

В центре Пензы заработал мобильный интернет

Печать
Telegram

Утром в среду, 17 сентября, пензенцы, оказавшиеся в центре города, неожиданно обнаружили, что у них работает мобильный интернет, которого они лишились полтора месяца назад.

Войти на сайты и в мессенджеры не только из белого списка удалось на улицах Московской, Кирова, Плеханова. Появилась сеть и на улице Лермонтова.

Надолго ли вернули мобильный интернет, неизвестно. Официальных сообщений на этот счет не было. Пензенцы в соцсетях пишут, что для абонентов некоторых операторов ничего не изменилось.

В Пензенской области в условиях отключения мобильного интернета доступны онлайн-сервисы, входящие в «белый список»:

- соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- мессенджер Max;

- электронная почта Mail.ru;

- сайт госуслуг;

- сервисы «Яндекса»;

- маркетплейсы Ozon и Wildberries;

- онлайн-площадка объявлений Avito;

- интернет-платформа «Дзен»;

- видеохостинг Rutube;

- официальный сайт платежной системы «Мир»;

- сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ;

- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

- личные кабинеты российских операторов связи.

«Белый список» собираются расширять. В него хотят включить СМИ, сайты банков и аптек. В перечень войдут наиболее популярные интернет-ресурсы России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте