В центре Пензы заработал мобильный интернет

17.09.2025 | 11:35

Утром в среду, 17 сентября, пензенцы, оказавшиеся в центре города, неожиданно обнаружили, что у них работает мобильный интернет, которого они лишились полтора месяца назад.

Войти на сайты и в мессенджеры не только из белого списка удалось на улицах Московской, Кирова, Плеханова. Появилась сеть и на улице Лермонтова.

Надолго ли вернули мобильный интернет, неизвестно. Официальных сообщений на этот счет не было. Пензенцы в соцсетях пишут, что для абонентов некоторых операторов ничего не изменилось.

В Пензенской области в условиях отключения мобильного интернета доступны онлайн-сервисы, входящие в «белый список»:

- соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- мессенджер Max;

- электронная почта Mail.ru;

- сайт госуслуг;

- сервисы «Яндекса»;

- маркетплейсы Ozon и Wildberries;

- онлайн-площадка объявлений Avito;

- интернет-платформа «Дзен»;

- видеохостинг Rutube;

- официальный сайт платежной системы «Мир»;

- сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ;

- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

- личные кабинеты российских операторов связи.

«Белый список» собираются расширять. В него хотят включить СМИ, сайты банков и аптек. В перечень войдут наиболее популярные интернет-ресурсы России.