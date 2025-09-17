В центре Пензы заработал мобильный интернет

Утром в среду, 17 сентября, пензенцы, оказавшиеся в центре города, неожиданно обнаружили, что у них работает мобильный интернет, которого они лишились полтора месяца назад.
Войти на сайты и в мессенджеры не только из белого списка удалось на улицах Московской, Кирова, Плеханова. Появилась сеть и на улице Лермонтова.
Надолго ли вернули мобильный интернет, неизвестно. Официальных сообщений на этот счет не было. Пензенцы в соцсетях пишут, что для абонентов некоторых операторов ничего не изменилось.
В Пензенской области в условиях отключения мобильного интернета доступны онлайн-сервисы, входящие в «белый список»:
- соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
- мессенджер Max;
- электронная почта Mail.ru;
- сайт госуслуг;
- сервисы «Яндекса»;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- онлайн-площадка объявлений Avito;
- интернет-платформа «Дзен»;
- видеохостинг Rutube;
- официальный сайт платежной системы «Мир»;
- сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- личные кабинеты российских операторов связи.
«Белый список» собираются расширять. В него хотят включить СМИ, сайты банков и аптек. В перечень войдут наиболее популярные интернет-ресурсы России.
