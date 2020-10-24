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Общество

Пензенцев просят на каникулах не вывозить детей за границу

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«Сегодня я принял решение об увеличении школьных каникул на одну неделю. Таким образом, они продлятся с 31 октября до 14 ноября», - такую запись сделал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на своей странице в Instagram в субботу, 24 октября.

По мнению главы региона, эта мера позволит разорвать цепочку заражений, так как инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

Иван Белозерцев также сообщил, что на данный момент коронавирусом болеют 173 школьника. Ранее стало известно о том, что за сутки заболели 38 несовершеннолетних.

«По счастью, дети в большинстве своем переносят болезнь достаточно легко, но болеют и учителя, заражаются родители, бабушки и дедушки. Две недели должны улучшить ситуацию», - считает он.

Губернатор обратился к родителям с просьбой не использовать длительные каникулы для отдыха за пределами страны и даже региона. Школьникам же во время отдыха не рекомендуется посещать общественные места, особенно большими компаниями.

«Жизнь изменилась, и этим фактом нельзя пренебрегать, ведь речь идет о здоровье», - такими словами завершил губернатор свой пост.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Безумная идея заразить детей, и за счет этого ослабить вирус. Ладно если им 15-18 лет, но как можно было рисковать младшими классами. Это отразится на их развитии в дальнейшем. Очень жестоко.
Собянин московских школьников пожалел. В Пензе весь удар пришелся на них.
Собянин молодец, понимает ответственность перед будущими поколениями. Не продают свою совесть.

Гость||

Что касается болеющих учителей, дело не только и не столько в новом коронавирусе.

Просто в прежние годы с соплями и температурой массово шли на работу. Кто по нужде - денег не хватает, а зарплата официальная не вся и больничный оплатят по минимуму. Кто по приказу начальства - "пофиг, или работай, или увольняйся".

Теперь это не так. И при симптомах ОРВИ народ идет на больничный. Сами же "хозяева" и просят уйти.

Вот за это трудящиеся могут сказать "спасибо" коронавирусу. Спасибо тебе, вирус! Хотя бы ты заставил заставил их трудовой закон,который превращался в пустой звук, соблюдать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

во время отдыха не рекомендуется посещать общественные места, особенно компаниями
теперь вместо "безмасочников" - детей ловить начнут...

Вот не сомневаюсь, на другое у них фантазии не хватит.

Гость||
+1

Позор таким управленцам. Медицину развалили, теперь принялись разваливать образование, люди не могут ни скорую, ни врача вызвать, и только штрафы, штрафы, штрафы. Самое смешное с этим масками то, что реальных преступников, взяточников и крохоборов не ловят, а ловят и так обнищавшее население, за маски. Стыд и позор

Гость||

Ой, не все "хозяева" просят на больничный уйти.

Гость||

Гость писал(a):

Ой, не все "хозяева" просят на больничный уйти.
В школах и на госслужбе по крайней мере. В коммерческих компаниях - кто как, крупные, где по трудовым работают, соблюдают.

Самозанятым или неофициально без трудового работающим хреново, это да

Гость||

Гость писал(a):

и только штрафы, штрафы, штрафы
Да, писали - власть как весной залезла в бункер, так и вылазит только чтобы дать нам по голове очередным штрафом или запретом

Гость||

Эти лепрозории надо закрыть и не открывать. Пока школы были закрыты, больных было в разы меньше

Гость||

Гость писал(a):

Эти лепрозории надо закрыть и не открывать. Пока школы были закрыты, больных было в разы меньше
сам закройся у себя в четырех стенах и сиди не вякай.

Гость||

ААА НУУ ОДЕЛИ НАМОРДНИКИ И ПЕРЕСТАЛИ ГАВКАТЬ!!!!!!

Гость||

14.19, к сожалению, ошибаетесь. Большая известная сеть не разрешает уходить на больничный, только увольняться

Гость||

Капец, теперь и не выпустят с удалёнки, загонят до лета, 100%! Ведь реалной работы по профилактике нет как нет, кроме масок и запретов! Так и будут увеличиваться больные, хоть сиди по норам, хоть нет!

Гость||
+1

Пока народ не начнет массово выходить на протесты, этот шакальный масочный режим и дистант так и будут присутствовать в нашей жизни. Достали уже, и до детей добрались. Все рисуют и рисуют статистику за счет тех, кто чихнул да пёрднул и температуру 37.5 на градуснике показал.

Гость||

С 25 лучше бы на каникулы распустили

Гость||

14.32 Придурок! К чему ты призыаешь народ? Жаль тебя, если ты такое ляпнешь очно родственникам погибших людей.....

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Имя: Гость
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