В Заречном гендиректор фирмы выдумала кражу, чтобы обмануть отца

08.09.2025 | 10:50

В Заречном осудили 34-летнюю горожанку, совершившую ложный донос. Она выдумала несуществующую воровку, чтобы отвести от себя подозрения в краже.

Женщина занимала должность гендиректора в коммерческой организации, принадлежащей ее отцу. В ноябре прошлого года она сняла через банкомат в торговом центре 250 000 рублей с расчетного счета фирмы и потратила на личные нужды.

Деньги предназначались поставщикам, последние их так и не увидели.

«Когда контрагенты стали требовать оплаты, отец обратился к дочери. Она утверждала, что перевела денежные средства», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Чтобы доказать ему свою честность, в декабре того же года горожанка отправилась в полицию и заявила о хищении. Однако сотрудники, просмотрев записи с камеры банкомата, выяснили, что она сама сняла деньги. При этом дочь на представленном видео себя не признала.

«Судом апелляционной инстанции, с учетом позиции прокурора, ее доводы о невиновности были оставлены без удовлетворения», - рассказали в прокуратуре.

За заведомо ложный донос женщине назначили штраф в 100 000 рублей.