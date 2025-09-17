Общество

Названа доля пензенcких родителей, отказывающихся прививать детей

В Пензенской области 2-2,5% родителей отказываются делать детям какие-либо прививки, хотя те не имеют никаких противопоказаний, рассказала на брифинге в среду, 17 сентября, первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

По ее словам, большинство родителей следует национальному календарю прививок и считает важной своевременную иммунизацию.

Марина Воробьева привела отдельные данные по жителям области, которые ежегодно отказываются прививать своих детей от гриппа. Таких 4-7%.

«Эти родители считают, что ребенок сам переболеет и сможет перенести адекватно заболевание», - пояснила она Воробьева.

На брифинге, проводившемся 22 августа, она сообщила, что отказы от вакцинации детей в школах области не носят массовый характер, но зачастую связаны географически.

«В разные годы процент разный, но есть районы, где отказываются чаще: это Лопатино, Спасск - у них вообще по всем прививкам большие отказы, частично Колышлей. В Пензе тоже есть некоторые школы, которые отказываются. И город Заречный всегда у нас как-то проваливается по прививкам», - перечислила тогда Воробьева.

Источник — фото pxhere.com
