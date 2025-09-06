В Заречном переименуют часть улицы у нового храма

06.09.2025 | 10:31

В Заречном почетные граждане предложили переименовать часть улицы между проспектом 30-летия Победы и улицей Заречной в Соборную.

С такой инициативой они обратились к главе города Алексею Костину, сообщили в администрации ЗАТО.

«Это торжественное и символичное название продиктовано тем, что здесь находится храм преподобного Серафима Саровского, где проходят богослужения. Осенью по выходным работают торговые ряды под открытым небом, которые собирают множество людей», - пояснили в администрации.

Предложение получило положительный отклик от жителей города и от собрания представителей. Кроме того, почетные граждане заручились поддержкой митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Алексей Костин тоже одобрил инициативу. Переименование в Соборную состоится после завершения всех необходимых юридических процедур.

Храм Серафима Саровского торжественно открыли 15 октября 2023 года. Зареченцы жертвовали деньги на его строительство с 2010-го и собрали около 20 млн рублей. Здание возвели на построенном в 2015-м цокольном этаже.