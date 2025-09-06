Общество

В Заречном переименуют часть улицы у нового храма

Печать
Telegram

В Заречном почетные граждане предложили переименовать часть улицы между проспектом 30-летия Победы и улицей Заречной в Соборную.

С такой инициативой они обратились к главе города Алексею Костину, сообщили в администрации ЗАТО.

«Это торжественное и символичное название продиктовано тем, что здесь находится храм преподобного Серафима Саровского, где проходят богослужения. Осенью по выходным работают торговые ряды под открытым небом, которые собирают множество людей», - пояснили в администрации.

Предложение получило положительный отклик от жителей города и от собрания представителей. Кроме того, почетные граждане заручились поддержкой митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Алексей Костин тоже одобрил инициативу. Переименование в Соборную состоится после завершения всех необходимых юридических процедур.

Храм Серафима Саровского торжественно открыли 15 октября 2023 года. Зареченцы жертвовали деньги на его строительство с 2010-го и собрали около 20 млн рублей. Здание возвели на построенном в 2015-м цокольном этаже.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото портала «Город Z»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте