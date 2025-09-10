В Заречном пострадала пассажирка автобуса

10.09.2025 | 11:12

В Заречном сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства падения 73-летней пассажирки автобуса ЛиАЗ.

Все произошло во вторник, 9 сентября, в 8:15 на улице Ленина. Автобусом управлял 65-летний мужчина.

Пенсионерка получила травмы. Медики госпитализировали ее, сообщили в областной ГАИ.

Жители Пензенской области нередко попадают в больницу после поездки в общественном транспорте. Так, 15 августа, в 15:32 на улице Тамбовской в Пензе в «Газели», которой управлял 42-летний водитель, упал 48-летний мужчина. Ему потребовалась госпитализация.

15 июля на улице Ленинградской в Пензе в автобусе МАЗ с 49-летним водителем упала 61-летняя пассажирка. В итоге женщина тоже оказалась на больничной койке.