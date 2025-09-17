Общество

В регионе увеличат максимальную площадь жилья для сирот

В Пензенской области планируют увеличить максимальный размер общей площади жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Проект постановления о внесении изменений в соответствующий региональный закон поступил на рассмотрение в Законодательное собрание.

Сейчас максимальный размер равен 40 кв. м, однако анализ рынка недвижимости показал, что квартир такой площади либо мало, либо вовсе нет.

На практике органы местного самоуправления зачастую покупают жилье большей площади, но за сумму, не превышающую размер субвенции.

В этой связи предлагается увеличить максимальную площадь выделяемого сиротам жилья до 50 кв. м. Нижний предел планируют оставить прежним - 28 кв. м.

Проект рассмотрят на ближайшей степени Заксобра, которая состоится 26 сентября.

