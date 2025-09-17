Пензенцы снова остались без мобильного интернета

17.09.2025 | 15:05

Мобильный интернет в центре Пензы возвращали всего на несколько часов. Около 14:15 горожане снова утратили возможность выйти в сеть.

Утром в среду, 17 сентября, пензенцы неожиданно обнаружили, что мобильный интернет, которого они лишились полтора месяца назад, работает. Войти на сайты и в мессенджеры не только из белого списка удавалось на улицах Московской, Кирова, Плеханова, Лермонтова и др.

В соцсетях пензенцы уточняли, что для абонентов некоторых операторов ничего не изменилось и мобильного интернета у них по-прежнему нет.

После обеда сеть снова исчезла у всех. Официальных сообщений по этому поводу так и не появилось.

В Пензенской области в условиях отключения мобильного интернета доступны онлайн-сервисы, входящие в белый список: «ВКонтакте», «Одноклассники», Max, Mail.ru, сайт госуслуг, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и личные кабинеты российских операторов связи.

Белый список собираются расширять. В него хотят включить СМИ, сайты банков и аптек. В перечень войдут наиболее популярные интернет-ресурсы России.