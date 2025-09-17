Жители Мокшанского района пострадали от распыления пестицидов

17.09.2025 | 15:38

Жители села Сумароково Мокшанского района пожаловались на отравление после распыления гербицидов и пестицидов. О проблеме они написали на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«13, 14 сентября проводили обработку полей подсолнечника. Посеяли даже в населенном пункте. И с самолета обрабатывали. (Жители. - Прим. ред.) вынуждены были заходить в дома. Кто приехал в гости с детьми, срочно уехали назад в город. У людей разные признаки воздействия. Ожоги на деревьях, овощах. Нарушены все нормы обработки. Создали угрозу для жизни и здоровья людей», - написал местный житель.

Сельчанин добавил, что многие потеряли часть урожая, у кого-то наблюдались признаки отравления.

«Кто-то прибыль, а кто-то здоровье и продукты теряет. Кто задыхался, кого рвало», - написал мужчина.

На обращение отреагировал представитель администрации Мокшанского района.

«Отделом по развитию сельского хозяйства администрации Мокшанского района проведена работа с руководителями сельскохозяйственных предприятий района по безопасному применению гербицидов и пестицидов при обработке полей летательными средствами. Также проведена беседа с экипажами летательных средств, задействованных на обработке полей. В случае повторного нарушения перед экипажами будет поставлен вопрос о лишении лицензии на полеты», - сообщил он.

Сельчанин ответил, что нарушителей нужно наказать, а не «беседовать с ними».

Похожий инцидент произошел в Пачелме в сентябре 2024 года. Там обрабатывали поля с самолета пестицидами и нарушили правила: не предупредили вовремя сельчан, не соблюдали нужное расстояние до населенного пункта. В итоге преждевременно засохли растения на приусадебных участках жителей.