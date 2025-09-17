Сетевое издание|18+|Среда|17 сен 2025|16:49
Общество

Нет интернета: в сквере им. Лермонтова пришлось закрыть туалет

В сквере им. Лермонтова туалетный модуль, который открыли рядом с туристическим центром, исправен, но не работает. Причину объяснили в управлении культуры города.

О постоянно закрытых кабинках на странице администрации Пензы во «ВКонтакте» написал горожанин.

«Два месяца не работают туалеты в сквере Лермонтова, рядом с туристическим центром. Если они неисправны, то, наверное, их надо сделать, иначе о какой туристической привлекательности нашего города может идти речь?» - спросил мужчина.

Представитель управления культуры города сообщил, что ремонт новому объекту не нужен.

«Туалет находится в исправном состоянии, но, в связи с тем что он автоматический, для его функционирования необходимо наличие мобильного интернета. В связи с постоянными ограничениями мобильного интернета на территории города Пензы в работе программного обеспечения туалета возникают ошибки и происходит блокирование туалетных кабин», - объяснил представитель управления.

Он добавил, что туалет будет закрыт вплоть до момента восстановления мобильного интернета, так как обеспечить бесперебойную работу объекта без него невозможно.

Туалетный модуль в сквере работал с конца прошлого года. Его оборудовали в соответствии с современными санитарными нормами. Посещение сделали платным.

