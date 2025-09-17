Общество

В Пензе на 5 дней перекроют участок улицы Суворова

С 20:00 пятницы, 19 сентября, в Пензе перекроют движение на участке улицы Суворова - от пересечения с Московской до пересечения с Чехова.

Он будет недоступен до 20:00 среды, 24 сентября, уточнили в городском управлении ЖКХ.

Здесь планируют переустроить сети водопровода и хозфекальной канализации.

Cейчас в Пензе перекрыт участок дороги на улице Бакунина - в районе дома № 155 на Суворова, между улицами Кулакова и Шевченко. Здесь до 00:00 18 сентября планируют вести аварийные ремонтные работы на тепломагистрали.

До 00:00 27 сентября в Пензе недоступен отрезок дороги в районе дома № 9 на Ударной. Там идет технологическое присоединение многоквартирных домов к ливневой канализации.

До 1 октября закрыт проезд по участку улицы Богданова - в районе дома № 33. Здесь проведут работы по технологическому присоединению газопровода.

