Больше 1 500 пензенцев пожаловались на качество оказания медпомощи

17.09.2025 | 13:17

В 2024 году в Росздравнадзор из Пензенской области поступило около 1 700 жалоб на качество оказания медицинской помощи. Такое число назвала первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева на брифинге в среду, 17 сентября.

«По каждому случаю Росздравнадзор разбирается. Они присылают нам результаты своих проверок», - отметила Воробьева.

Она пояснила, что жители области жаловались как на государственные больницы или поликлиники, так и на частные.

В процессе оказания медицинской помощи пациентам нередко причиняют вред. Марина Воробьева перечислила основные причины этого: врачебная ошибка, сокрытие больным жалоб на самочувствие, недооценка различных факторов, поломка аппаратов, неправильная диагностика.

«Ошибки, к большому сожалению, случаются. Мы не роботы, пациенты не роботы», - констатировала Воробьева.