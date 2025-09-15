«Прослезился»: глава Кузнецка рассказал о здоровье 11-классников

15.09.2025 | 19:03

В Кузнецке больше половины юношей-одиннадцатиклассников имеют третью группу здоровья. Данные озвучил глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 15 сентября.

«Посмотрел, проанализировал и прослезился. Первую группу имеют меньше 10%», - сообщил он.

Глава Кузнецка подчеркнул, что цифры вызывают вопросы. К примеру, в школах кардинально разные показатели, «некоторые гренадерские, а где-то одни эти самые».

Он призвал разобраться в ситуации, проверить, правильно ли производится оценка здоровья учеников в учреждениях.

«Если это правда, я не пойму, где там защитники Родины и будущие отцы, кого они родят?» - отметил Златогорский, добавив, что юношам необходимо больше заниматься спортом.

Ранее стало известно, что в Пензенской области лишь 10% детей оканчивают школу здоровыми, хотя при поступлении в учебное заведение никаких проблем не имеют 50-60% первоклассников.

Наибольшее распространение среди школьников получают патологии зрительной системы, опорно-двигательного аппарата и болезни желудочно-кишечного тракта.