В Заре так и не восстановили водоснабжение

17.09.2025 | 08:13

Жители поселка Нефтяник и нескольких улиц Зари по-прежнему остаются без холодного водоснабжения. Ресурс им обещали вернуть в течение вторника, 16 сентября.

Воду пензенцам отключили 13-го числа, так как из строя вышел глубинный насос. Его собирались заменить.

По данным на 17-е число, водоснабжение не восстановлено. Об этом сообщается в чате Октябрьского района мессенджера Telegram.

«16 сентября были завершены работы по замене глубинного насоса и запуску системы водоснабжения. По состоянию на 20:00 в части МКД водоснабжение было запущено, однако параметры были недостаточными. За прошедшую ночь система не заполнялась, в связи с чем на место уже направлена аварийная бригада, в ближайший час организуем подвоз воды на Молодежную, 14а, и пос. Нефтяник и разберемся, в чем была причина неполадок», - написал в 6:48 17 сентября администратор чата.

Жители Зари часто жалуются на отсутствие водоснабжения из-за выходящего из строя насоса. Оборудование регулярно ремонтируют.