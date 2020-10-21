В Пензенской области беременных прививают и отправляют на удаленку

21.10.2020 | 09:07

О том, какие меры принимаются в Пензенской области для защиты от инфекционных заболеваний женщин, готовящихся стать матерями, рассказал во вторник, 20 октября, врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

Тема была поднята во время прямого эфира губернатора Ивана Белозерцева, который он провел в социальной сети Instagram.

«Первое, чем мы сейчас озадачены, - нужно привить всех беременных женщин от гриппа. Все они переводятся на удаленку. Заболевшие подлежат немедленной госпитализации в перинатальном центре, где они обследуются и лечатся», - перечислил Александр Никишин.

В свою очередь Иван Белозерцев подчеркнул важность информационной составляющей в реализации таких мероприятий.

«Нужно довести до сведения всех будущих мам меры, которые применяются для сохранения их здоровья и здоровья детей. Следует разместить на сайте минздрава исчерпывающую информацию - куда им обращаться. Может быть, нужны отдельные телефоны, чтобы по ним оперативно принимали решение», - распорядился он.

Глава региона поручил минздраву проанализировать текущую работу с беременными и в случае, если есть сбои, устранить их и выстроить оперативно действующую систему.

«Если задают вопросы, значит, есть сомнения», - подчеркнул Белозерцев.