Прогноз на неделю: погода в регионе будет неустойчивой

06.10.2025 | 17:45

На этой рабочей неделе погода в Пензенской области будет неустойчивой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В первой половине область окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. На улице преимущественно солнечно и сухо.

Затем начнет сказываться влияние атмосферных фронтов. Облаков на небе значительно прибавится, и в отдельных районах пройдут дожди», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим будет оставаться положительным в течение суток. Днем столбики термометров могут подниматься до +20 градусов, ночью - до +10.

Ранее сообщалось, что в конце минувших выходных, ближе к понедельнику, регион должен был оказаться под влиянием поля пониженного атмосферного давления.