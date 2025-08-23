С 1 сентября увеличат пособие пензенским беременным студенткам

23.08.2025 | 13:37

С 1 сентября пособие по беременности и родам для студенток повысят до 100% от величины регионального прожиточного минимума. Размер выплаты не будет зависеть от стипендии, сообщили в отделении СФР по Пензенской области.

В 2025 году в регионе прожиточный минимум составляет 16 237 рублей. Таким образом, студенткам за 140 дней отпуска по беременности и родам выплатят не менее 75 772 рублей.

Сейчас пособие беременным студенткам перечисляют по месту учебы. С 1-го числа мерой поддержки займется Соцфонд.

«Выплата будет предоставляться студенткам очной формы обучения в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях, вне зависимости от того, на какой основе они обучаются (бюджетной или платной)», - пояснили специалисты.

Подать заявление на получение пособия можно не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска через «Госуслуги», МФЦ или обратившись в клиентскую службу регионального отделения СФР. В течение 10 дней требуется представить справку из медучреждения о периоде нетрудоспособности, а также документ, подтверждающий очную форму обучения с указанием сроков отпуска. Обязательно нужно подтвердить факт неполучения выплаты в образовательной организации.

Пособие перечисляется сразу за весь период отпуска по беременности и родам.