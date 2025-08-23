Сетевое издание|18+|Суббота|23 авг 2025|13:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Общество

С 1 сентября увеличат пособие пензенским беременным студенткам

Печать
Telegram

С 1 сентября пособие по беременности и родам для студенток повысят до 100% от величины регионального прожиточного минимума. Размер выплаты не будет зависеть от стипендии, сообщили в отделении СФР по Пензенской области.

В 2025 году в регионе прожиточный минимум составляет 16 237 рублей. Таким образом, студенткам за 140 дней отпуска по беременности и родам выплатят не менее 75 772 рублей.

Сейчас пособие беременным студенткам перечисляют по месту учебы. С 1-го числа мерой поддержки займется Соцфонд.

«Выплата будет предоставляться студенткам очной формы обучения в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях, вне зависимости от того, на какой основе они обучаются (бюджетной или платной)», - пояснили специалисты.

Подать заявление на получение пособия можно не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска через «Госуслуги», МФЦ или обратившись в клиентскую службу регионального отделения СФР. В течение 10 дней требуется представить справку из медучреждения о периоде нетрудоспособности, а также документ, подтверждающий очную форму обучения с указанием сроков отпуска. Обязательно нужно подтвердить факт неполучения выплаты в образовательной организации.

Пособие перечисляется сразу за весь период отпуска по беременности и родам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте