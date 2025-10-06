Названа дата полного открытия участка трассы в Засечном

06.10.2025 | 18:54

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев прокомментировал перекрытие участка дороги в Засечном.

Речь идет об отрезке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на ул. Алую до перемычки между трассой и ул. Олимпийской. Там ведется реконструкция полотна.

По словам чиновника, эта дорога одна из самых интенсивных, поэтому и возникла необходимость в ее расширении. Участок от примыкания к улице Терновского до пересечения с Алой сдали в прошлом году. В этом аналогичные работы ведутся на следующих полутора километрах. Процесс уже подходит к концу.

«Хотел бы обратиться к жителям нашего региона, особенно к тем, для кого дорога Пенза - Шемышейка - Лопатино является основной. Чтобы закончить ее в октябре и не дожидаться следующего года, с 7 октября по 24 октября с 8:00 до 20:00 ежедневно она будет закрыта для движения всех видов транспорта. Объезд, как и ранее, через Алую и Олимпийскую.

Мы приносим извинения за неудобства, но, поверьте, это надо сделать, чтобы более быстро, качественно и соблюдая все меры безопасности закончить строительство этого участка. И тогда мы с вами с 24-го числа поедем по новой дороге», - высказался Александр Гришаев, обращение которого опубликовал ЦУР.