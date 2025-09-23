В США заявили о риске аутизма от парацетамола при беременности

23.09.2025 | 10:32

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной связи между приемом парацетамола во время беременности и повышенным риском аутизма.

«Принимать тайленол (под таким названием продается парацетамол в США. - Прим. ред.) нехорошо. Я говорю это совершенно откровенно. Нехорошо», - сказал президент на мероприятии в Белом доме в понедельник, 22 сентября.

По его словам, Национальная служба здравоохранения (FDA) США проинформирует об этом врачей.

Трамп предупредил, что беременным женщинам следует использовать препарат только в «случаях медицинской необходимости», например при высокой температуре.

Американский колледж акушеров и гинекологов уже заявил в ответ, что парацетамол является одним из немногих безопасных обезболивающих средств для беременных женщин и пациенток не стоит «отпугивать» от приема препарата, сообщает РБК.