Губернатор рассказал об участниках программы «Земский учитель»

06.10.2025 | 15:25

В Пензенской области активно реализуется программа «Земский учитель». В ее рамках в этом учебном году на работу в образовательные учреждения устроились 5 педагогов.

«Трех учителей приняла средняя школа № 4 Нижнего Ломова. Преподаватель русского языка и литературы Марина Алексеева переехала в наш регион из Оренбургской области, Артем и Ирина Блиновы (учитель математики и учитель начальных классов) - из Херсонской», - рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

В школе № 1 имени Л. Б. Ермина села Засечного Пензенского района к работе приступила Елена Волкова, приехавшая из Самарской области. Она преподает иностранный язык.

«Наша землячка Ольга Журавлева сразу после окончания педагогического вуза, где получила специальность учителя математики, переехала в Пачелму. Она считает, что работа в сельской школе - это отличная возможность для профессионального развития», - добавил Олег Мельниченко.

Он отметил, что за последние 5 лет благодаря программе «Земский учитель» в селах, поселках и райцентрах появилось 38 педагогов, в числе которых преподаватели иностранного и русского языков, математики, физики, физкультуры, химии и биологии, а также учитель начальных классов.