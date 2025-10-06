Сетевое издание|18+|Понедельник|6 окт 2025|16:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

Губернатор рассказал об участниках программы «Земский учитель»

Печать
Telegram

В Пензенской области активно реализуется программа «Земский учитель». В ее рамках в этом учебном году на работу в образовательные учреждения устроились 5 педагогов.

«Трех учителей приняла средняя школа № 4 Нижнего Ломова. Преподаватель русского языка и литературы Марина Алексеева переехала в наш регион из Оренбургской области, Артем и Ирина Блиновы (учитель математики и учитель начальных классов) - из Херсонской», - рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

В школе № 1 имени Л. Б. Ермина села Засечного Пензенского района к работе приступила Елена Волкова, приехавшая из Самарской области. Она преподает иностранный язык.

«Наша землячка Ольга Журавлева сразу после окончания педагогического вуза, где получила специальность учителя математики, переехала в Пачелму. Она считает, что работа в сельской школе - это отличная возможность для профессионального развития», - добавил Олег Мельниченко.

Он отметил, что за последние 5 лет благодаря программе «Земский учитель» в селах, поселках и райцентрах появилось 38 педагогов, в числе которых преподаватели иностранного и русского языков, математики, физики, физкультуры, химии и биологии, а также учитель начальных классов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети