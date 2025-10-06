Сетевое издание|18+|Понедельник|6 окт 2025|18:30
Общество

В «Термодоме» рассказали о квартире недели в ЖК «Баланс»

Только с 6 по 12 октября получить ключи от 1-комнатной квартиры в жилом комплексе «Баланс» в Пензе можно с выгодой в 463 295 рублей.

В акции «Время выгодных решений» принимает участие уютная квартира площадью 44 квадратных метра в кирпичном доме комфорт-класса. В ней есть место для гардероба, из просторной кухни можно выйти на лоджию, из спальни открываются виды во двор.

В «Термодоме» рассказали о квартире недели в ЖК «Баланс»

В комнатах и в санузле выполнена предчистовая отделка, поэтому переехать удастся раньше.

В двух минутах ходьбы расположен крупный торгово-развлекательный центр Пензы. Сам район имеет развитую инфраструктуру для любого вида отдыха.

Дом сдан, ключи вручаются сразу после сделки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию можно здесь.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

