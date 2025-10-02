Над Пензенской областью сбили 2 вражеских БПЛА

02.10.2025 | 09:01

В четверг, 2 октября, в Пензенской области средствами противовоздушной обороны были сбиты 2 беспилотника.

«Последствий падения нет», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

В настоящее время в регионе действует режим «Беспилотная опасность», введенный около 1:40, ограничена работа мобильного интернета.

Около 3:30 над рядом районов объявили план «Ковер», при котором действует запрет на использование воздушного пространства.

В целом, по данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 85 украинских БПЛА самолетного типа: 38 - над Воронежской областью, 13 - над Республикой Крым, 11 - над Белгородской областью, 10 - над Саратовской, 7 - над Ростовской, 4 - над Волгоградской и 2 - над Пензенской.

Upd: в 9:45 стало известно об отмене плана «Ковер».