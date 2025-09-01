Названы адреса, где беременных пензячек вакцинируют от гриппа

01.09.2025 | 19:32

ГБУЗ «Городская поликлиника» опубликовала список адресов, где беременные пензячки могут привиться от гриппа.

Уколы делают вакциной «Ультрикс Квадри» с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00 и по субботам с 8:00 до 13:00.

Прием осуществляется:

- в поликлинике № 1 на Набережной реки Мойки, 51: кабинет терапевта № 210, прививочный - № 324;

- в поликлинике № 3 на Светлой, 1: кабинет терапевта № 211, прививочный - № 224;

- в поликлинике № 14 на Стасова,7: кабинет терапевта № 214, прививочный - № 224.

Ранее сообщалось о поступлении в Пензенскую область 68 630 доз препарата «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин.

Этой вакциной в первую очередь прививают малышей от 6 месяцев до 7 лет, посещающих сады и имеющих хронические заболевания. Партия рассчитана на 97,7 тысячи человек.