Эксперт предупредил о росте числа отравлений готовой едой

28.08.2025 | 09:06

В ближайшие два года в стране можно ожидать роста числа отравлений готовой едой на 40%. Причина - слабая база, которая не позволяет должным образом проверить безопасность продуктов.

Такое мнение в беседе с изданием «Газета.ru» выразил эксперт по пищевой безопасности Константин Деревсков.

По его словам, на лабораторные исследования продуктов уходит около двух недель, тогда как срок их хранения 5-7 дней.

«Экспресс-методы в России отсутствуют вовсе. Очень много ручных операций. Это значительно увеличивает риски. 30-40% готовой продукции на рынке не соответствует требованиям. Это подтверждается протоколами лабораторных исследований торговых сетей. Несоответствия выявляются у 30–40% продукции. И это реальная картина», - отметил эксперт.

Готовая еда - отличная среда для размножения патогенных микроорганизмов: кишечной палочки, листерий, сальмонеллы, стафилококков. На некоторых предприятиях, занимающихся ее изготовлением, сложно обеспечить необходимую обработку и дезинфекцию.

Деревсков добавил, что проблема возникает и из-за недостатков нормативного регулирования, ведь в законодательстве отсутствует понятие «готовая еда».