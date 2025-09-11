В Пензе пока не выделили деньги на установку сирен в Дальнем Арбекове

11.09.2025 | 11:37

Дальнее Арбеково остается без нужного количества сирен, оповещающих об опасности, так как это достаточно новый район, а сирены в городе устанавливались еще в советское время.

Такую причину назвал замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 11 сентября. По его словам, вопрос оснащения Арбекова нужным оборудованием прорабатывался совместно с ГО ЧС города. К решению проблемы подключилось и региональное министерство ЖКХ и ГЗН.

«Я думаю, в ближайшее время будет решен вопрос о выделении финансирования на дооснащение города сиренами. Мы прекрасно знаем, что в Терновке их не хватает, и в Заре еще», - заявил Усманов.

Он не смог указать точный срок выделения денег на эти работы.

Всего в Пензе действуют 96 сирен. Однако их звук плохо слышат во многих районах. В частности, жалобы поступали не только из Зари, Дальнего Арбекова и Терновки, но и из Запрудного.