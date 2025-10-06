В сквере «Семейный» монтируют игровые элементы

06.10.2025 | 19:29

В сквере «Семейный» идет установка детских игровых элементов, здесь будут стоять горки, качели, тяги-перетяги, качалки, рассказал глава города Олег Денисов.

Он напомнил, что в сентябре был завершен первый этап благоустройства зеленой зоны в микрорайоне ГПЗ.

«Когда с помощью аукциона выбирали подрядчика, сложилась экономия. С помощью этих средств мы продолжаем преобразовывать зону отдыха. По условиям нового контракта, помимо детских площадок, обустроим системы водоснабжения и водоотведения. Инженерные сети нужны для того, чтобы в будущем смонтировать в сквере мобильный общественный туалет», - уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что на игровые элементы для сквера «Семейный» выделили 13 миллионов 850 тысяч 375 рублей.

В следующем году планируют провести второй этап модернизации зоны отдыха.