В Засечном будут ежедневно перекрывать участок трассы

06.10.2025 | 14:05

Со вторника, 7 октября, в Засечном ежедневно, вплоть до 24-го числа, будут перекрывать участок трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино.

Речь идет об отрезке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на ул. Алую до перемычки между трассой и ул. Олимпийской. Там идет реконструкция полотна.

Участок будет недоступен с 7:00 до 20:00, говорится в приказе министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александра Гришаева. Объезд предлагается организовать по улицам Алой и Олимпийской.

Ранее сообщалось, что на объекте выполняется комплекс мероприятий по обустройству дорожной инфраструктуры. В первые дни октября намеревались закончить с проезжей частью и тротуарами, уложить асфальтобетон и нанести разметку.

Отрезок, расширенный с 2 до 4 полос, должны ввести в эксплуатацию до 1 декабря 2025 года. В 2024-м аналогичным образом реконструировали дорогу от примыкания к улице Терновского до пересечения с Алой.