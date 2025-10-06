90% жителей ПФО хотели бы привязать к банковской карте свои льготы

06.10.2025 | 17:05

У 60% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) есть небанковские пластиковые карты: проездные, пропуска на работу или в вуз, карты жителя, льготные удостоверения, абонементы. И подавляющее большинство их владельцев - 90% - заинтересованы привязать их к обычной банковской карте. Такие результаты показал опрос ВТБ в преддверии Finopolis 2025.

Четверть жителей (26%) ПФО имеют отдельные проездные карты на общественный транспорт и 3% - на междугородний. Пропуск для входа на работу, как и карта - страховой медицинский полис есть у 28% аудитории. У 9% опрошенных в кошельке также лежат льготная карта и карта жителя. Еще у 6% есть карта-абонемент в музей и у 4% - в библиотеку. 2% используют карту для пропуска в вуз или колледж.

Для полноценного функционирования многие карты требуют установки отдельных приложений, чтобы пополнить баланс или привязать льготы. 55% опрошенных скачали аптечные приложения, еще около трети пользуются специальным приложением для пополнения проездного. Только у четверти приволжан нет мобильных приложений, связанных с небанковскими пластиковыми картами.

Чтобы снизить количество пластиковых карт и приложений, более трети (35%) жителей ПФО хотели бы использовать банковскую карту как карту жителя для всех услуг. 29% хотели бы сделать ее проездным на общественный транспорт, 23% - привязать к ней льготы или использовать ее как идентификатор в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Опрос проводился 24-30 сентября 2025 года. В нем приняли участие 1 500 жителей в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.