Губернатор о мерах профилактики: Соблюдаю сам и подаю пример

20.10.2020 | 14:34

Во вторник, 20 октября, в прямом эфире в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос подписчика о том, какие меры он принимает к тому, чтобы не заболеть коронавирусом.

Глава региона ответил, что никто, в том числе и он сам, не застрахован от заражения.

«Во время предвыборной кампании я посетил множество населенных пунктов, встречался со многими людьми. Я соблюдал меры безопасности: использовал маску, дезсредства», - отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что всегда моет руки и не забывает о социальной дистанции.

«Сейчас я без маски. Но это потому, что все находящиеся в этом зале в масках и между нами необходимая дистанция», - указал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что, соблюдая профилактические меры, не только предохраняет себя от заражения, но и подает пример жителям области.

Иван Белозерцев напомнил: маска защищает окружающих от носителя вируса, который, возможно, не подозревает о том, что заражен.