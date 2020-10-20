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Общество

Губернатор о мерах профилактики: Соблюдаю сам и подаю пример

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Во вторник, 20 октября, в прямом эфире в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос подписчика о том, какие меры он принимает к тому, чтобы не заболеть коронавирусом.

Глава региона ответил, что никто, в том числе и он сам, не застрахован от заражения.

«Во время предвыборной кампании я посетил множество населенных пунктов, встречался со многими людьми. Я соблюдал меры безопасности: использовал маску, дезсредства», - отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что всегда моет руки и не забывает о социальной дистанции.

«Сейчас я без маски. Но это потому, что все находящиеся в этом зале в масках и между нами необходимая дистанция», - указал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что, соблюдая профилактические меры, не только предохраняет себя от заражения, но и подает пример жителям области.

Иван Белозерцев напомнил: маска защищает окружающих от носителя вируса, который, возможно, не подозревает о том, что заражен.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Приколист

Гость||

Сказал без маски)

Гость||

Все чиновники, журналисты, и проч. братия появляются в масках (про средства защиты я не говорю, т.к. не считаю маску СИЗ), в лучшем случае, перед камерами. Вот и люди берут с них пример. Появляются (как требуют штрафующие) в намордниках перед кассой и в маршрутке. Кто кого, это называется.

Гость||

Каким образом маска защищает от вируса!?! Сам без мозгов еще и населению башку пудрит!!! Очки тогда не надо одевать!? Он же через слизистую распространяется!!!?? Очки не обязательны??? Как достали эти вруны-идиоты!!!

Гость||

Гость писал(a):

Он же через слизистую распространяется!!!??
Уже доказано, что он через мозг распространяется. Чем больше капают на мозги, тем больше и распространяется.

Гость||

Гость писал(a):

Каким образом маска защищает от вируса!?
Нам уже устали объяснять,что маски защищают нас от штрафов.

Гость||

Гость писал(a):

20.10.2020 14:52|

Сказал без маски)

Что он всегда в маске.

Имя: Гость
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