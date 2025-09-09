Общество

Матча может вызвать анемию у части людей

Матча, наряду с любым другим чаем, снижает усвоение железа, что может вызвать анемию у нескольких групп людей.

«Данные о том, что всего одна порция чая матча может снизить усвоение железа на 60-90%, основаны на результатах научных исследований, но требуют обязательного использования контекста об условиях проведения эксперимента. Такое значительное подавление в усвоении железа наблюдается при употреблении чая в очень больших количествах и, что критически важно, непосредственно во время приема пищи, богатой железом. Речь идет о лабораторных условиях, а не о типичной бытовой ситуации», - рассказала «Газете.ru» биотехнолог Мария Золотарева.

Она пояснила, что листья матчи богаты катехинами, то есть соединениями, которые обладают мощным антиоксидантным эффектом. Это и объясняет полезные свойства данного чая. Однако листья матчи способны связывать негемовое железо, что поступает в организм из растительной пищи.

«Этот чай, как и любой другой продукт, необходимо употреблять разумно. Для абсолютно здорового человека со сбалансированным рационом и нормальным уровнем гемоглобина в крови умеренное потребление матчи (1-2 чашки в день) не представляет угрозы развития анемии. В группу риска входят люди, у которых уже присутствует небольшой дефицит железа, есть предрасположенность к анемии, или те, кто придерживается строгой веганской диеты без должного контроля за поступлением железа», - предупредила специалист.

Она порекомендовала пить чай матча в промежутках между приемами пищи и ни в коем случае не во время еды.

Источник — фото pixabay.com
