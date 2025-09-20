Почти 350 000 жителей области готовы к санитарной обороне

20.09.2025 | 10:50

В Пензенской области почти 350 000 человек прошли обучение в рамках проекта «Готов к санитарной обороне», сообщили в региональном минздраве.

Люди освоили навыки оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, переломах, ожогах, других травмах. В программу вошли, кроме того, а также методы проведения сердечно-легочной реанимации и действия при обмороке, других неотложных состояниях.

Проект стартовал в сентября 2024 года. Его цель - снижение смертности населения от внешних причин (ЧС, химическая атака, ДТП, взрыв газа, внезапная потеря сознания в общественном месте и др.).

В регионе действуют 73 площадки, где можно получить необходимые знания и навыки, на базе школ, ФОКов, в том числе 23 - в Пензе. Курс длится 3,5 часа.

«Записаться на обучение можно по телефонному номеру 122, добавочная цифра 7», - добавили в минздраве.